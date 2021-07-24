Dışarıda protesto vardı

2020 Olimpiyat Oyunları dün Japonya Ulusal Stadı'ndaki törenle resmen başlarken, protestolar ise gündeme oturdu. Pandemi nedeniyle 2021 yılına ertelenen dünyanın en büyük spor organizasyonu Tokyo Olimpiyatları öncesinde başlayan gösteriler dün de devam etti. Tokyo'da sokaklara dökülen yüzlerce kişi organizasyonun iptal edilmesi yönünde hükümeti protesto etti. Pankartlarla yürüyen Japon vatandaşlar ise epkilerini, "Hükümet bu parayı olimpiyatlara değil, korona virüsle mücadeleye ayırmalı" sözleriyle ifade etti.



GÜVENLİK ÜST DÜZEYDE

Olimpiyatlar öncesinde Tokyo'da yoğun güvenlik önlemleri alındı. Odaiba'da bazı bölgeler yaya ve araç trafiğine kapatılırken, polisin kontrolündeki bölgelere yalnızca görevli kişileri taşıyan araçlar alındı. Bölgedeki çöp kutularının da güvenlik riski nedeniyle geçici olarak kullanıma kapatıldığı kameralara yansıdı. Olimpiyat Köyü'ne giden yolda da benzer önlemlere başvuruldu. Salgın nedeniyle yalnızca izin verilen bölgelere özel araçlarla gidebilen atletleri taşıyan otobüslerin Olimpiyat Köyü'ne girişine izin verildi.