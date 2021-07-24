Foçalı yelkenciler iddialı

İzmir'in turistik ilçesi Foça'da bulunan Yeni Foça Rüzgar Sörfü ve Yelken Kulübü, 27-30 Temmuz tarihleri arasında yapılacak olan Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor. Bugüne kadar bünyesinde 6 milli sörfçü yetiştiren Yeni Foça Rüzgar Sörfü ve Yelken Kulübü çıtayı yine yukarılara çekti. Milli sörfçüler Egeberk Volkan, Toprak Hazer, Angeli Hacudi, Kutay Levent, Atakan sönmez, İdil Babaoğlu'nun bünyesinde yer aldığı kulübün hedefi 2026 Dünya Olimpiyatları'na katılmak.

2011'DE KURDUK

Kulüp başkanı Nadir Nizam, "Şu an Yeni Foça ve Alaçatı Yelken Kulüpleri rekabet halinde. Dikili'de 27-30 Temmuz tarihleri arasında yapılacak olan Türkiye Yelken Federasyonu Türkiye Şam-piyonası'na iddialı hazır-lanıyoruz. Yeni Foça'da 2011 yılında sörf sever arkadaşlar ile beraber yelken kulübümüzü kurduk. Her yıl yaklaşık 100 sporcumuzu kulübü-müzde yelken ve deniz ile tanıştırıyoruz. Bu bizim için çok mutluluk verici" diye konuştu.