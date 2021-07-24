Görkemli açılış

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle ertelenen Tokyo Olimpiyatları, dün Japonya Ulusal Stadyumu'nda gerçekleşen görkemli açılışla start aldı. 206 ülkeden 11 binden fazla sporcunun yarışacağı dev organizasyonun açılışı havai fişek gösterileri ile başlarken görsel şov izleyenleri mest etti. Görsel şovun ardından sporcuların geçit töreni başlarken her olimpiyatta olduğu gibi Yunanistan'ı temsil eden sporcular ilk sırada çıktı. Türkiye ise geçit töreninde Japon alfabesine göre 121'inci sırada yer aldı. Törende bayrağımızı milli yüzücüler Merve Tuncel ve Berke Saka taşıdı.

7 SPORCUMUZ KATILAMADI

Aralarında Eda Erdem Dündar'ın da bulunduğu 7 milli sporcumuz, korona virüs testi pozitif çıkan bir kişiyle temaslı oldukları için açılış töreninde yer almadı. 8 Ağustos'a kadar devam edecek oyunlarda Türkiye'yi halter, judo, güreş, eskrim, yelken, yüzme, atletizmin aralarında olduğu 18 branşta 108 sporcu temsil edecek. Olimpiyatlarda dağıtılacak madalyalar dönüştürülmüş metallerden yapıldı. Toplam ağırlıkları 79 bin ton olan eski laptop ve dijital kameraların aralarında olduğu elektronik eşya atıkları kullanıldı.

MALİYETİ 26 MİLYAR EURO

Organizasyonun Tokyo'ya maliyetinin 26 milyar Euro olduğu belirtilirken bu olimpiyatın tarihin en pahalı oyunları olduğu kaydedildi. Bu organizasyonun ardından Paralimpik Oyunları gerçekleşecek ve bu organizasyon ise 24 Ağustos-5 Eylül tarihlerinde yapılacak.