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İzmir Yasemin Ecem'le gururlu

Tokto Olimpiyatları'nda mücadele eden sporcularımızdan İzmirli Yasemin Ecem Anagöz, karma takım çiftlerde Mete Gazoz'la birlikte okçulukta Türkiye'ye tarihimizdeki ilk olimpiyat madalyasını getirmeyi kıl payı kaçırdı.

İzmir Yasemin Ecem'le gururlu
DHA

24.07.2021, 14:16

Japonya'da dün açılış töreniyle başlayan organizasyonda çiftlerde Rusya Olimpiyat Komitesi ve Endonezya'yı 6-2 yenerek yarı finale çıkan ikili, Hollanda'ya yarı finalde Hollanda'ya 5-3 yenildikten sonra Meksika'yla yapılan üçüncülük maçını 6-2 kaybetti. Bronz madalyayı son atışlarda az farkla kaçıran Yasemin Ecem Anagöz ve Mete Gazoz, ülkemize okçulukta ilk olimpiyat dördüncülüğünü getirdi.

Yasemin Ecem, kadınlar bireysel kategoride 27 Temmuz Salı günü madalya arayacak. İzmir Büyükşehir Belediyespor'da yetişip kulüp kariyerini Göztepe'de sürdüren 22 yaşındaki sporcu, 2016 Rio Olimpiyatları'na da henüz 17 yaşındayken katılmıştı.

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