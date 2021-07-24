İzmirli Yasemin Barrett ile eşleşti

İZMİRLİ milli okçu Yasemin Ecem Anagöz, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda klasik yay kategorisi bireysel sıralama turunda 652 puan toplayıp 19. oldu. Sporcumuz Yumenoshima Park Okçuluk Alanı'nda düzenlenen müsabakalarda 630 puan toplayan ve 46. olan Kanadalı Stephanie Barrett ile eşleşti. Yasemin Ecem Anagöz, Barrett ile eleme maçına 27 Temmuz Salı günü çıkacak. Sıralama turunda mücadele eden Güney Koreli sporcu San An, 680 puanla olimpiyat rekoru kırdı.