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Haberler Spor Kasımpaşa yıldız Eysseric’le imzaladı

Kasımpaşa yıldız Eysseric’le imzaladı

Kasımpaşa yıldız Eysseric’le imzaladı

24.7.2021

Kasımpaşa Fiorentina forması giyen Valentin Eysseric'i renklerine bağladı. Sağlık konrtolünden geçen 29 yaşındaki oyuncu kendisini 2 yıllığına Kasımpaşa'ya bağlayan sözleşmeye imza attı. Tecrübeli futbolcu, daha önce Monaco, Saint-Etienne, Nice, Nantes, Hellas Verona ve Fiorentina takımlarının formasını giydi. Son olarak görev yaptığı Fiorentina'da Eysseric, 18 resmi müsabakada 2 kez rakip fileleri havalandırdı.

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