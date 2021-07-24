Kasımpaşa yıldız Eysseric’le imzaladı

Kasımpaşa Fiorentina forması giyen Valentin Eysseric'i renklerine bağladı. Sağlık konrtolünden geçen 29 yaşındaki oyuncu kendisini 2 yıllığına Kasımpaşa'ya bağlayan sözleşmeye imza attı. Tecrübeli futbolcu, daha önce Monaco, Saint-Etienne, Nice, Nantes, Hellas Verona ve Fiorentina takımlarının formasını giydi. Son olarak görev yaptığı Fiorentina'da Eysseric, 18 resmi müsabakada 2 kez rakip fileleri havalandırdı.