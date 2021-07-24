Trabzonspor’dan Cornelius’a kanca

Forvet hattına takviye daha yapacak olan Trabzonspor, eski oyuncusu Sörloth için bekleyişini sürdürürken, listedeki alternatiflerle de temaslarını kesmiyor. Karadeniz ekibi, Parma'da forma giyen Andreas Cornelius için yeni bir hamle yaptı. İtalya basını, Fırtına'nın bonservis olarak 5 milyon Euro'yu gözden çıkardığını yazdı. Öncelikle Cornelius'un kulübü Parma ile görüşen yönetim, olumlu bir mesafe kat etti. Cornelius konusunda F.Bahçe'nin devrede olduğu açıklandı.