Akhisarspor sahaya indi

Süper Lig'den düştükten sonra geçen sezon 1. Lig'e de veda edip kendisini 2 yıl içinde 2. Lig'de bulan Akhisarspor, yeni sezon öncesi antrenmanlara başladı. Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde, teknik direktör Muhammet Yılmaz yönetiminde gerçekleşen sezonun ilk çalışmasına kadroda geçen yıldan kalan genç ve altyapı ağırlıklı yerli futbolcular katıldı. İlk antrenmanı başkan Evren Özbey ve yönetim kurulu üyeleri de izledi. Yeşil-siyahlı ekip, ilk etap çalışmalarının ardından 11-23 Ağustos tarihleri arasında Afyon'da kampa girecek.

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