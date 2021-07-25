Balıkesir hız kesmiyor

TFF Birinci Lig'de yeni sezonda genç ve dinamik bir kadroyla mücadele etmeyi planlayan Balıkesirspor, kendi tesislerinde deneyimli teknik direktör Yusuf Şimşek önderliğinde çalışmalarını sürdürüyor. Kırmızı-beyazlılar günde çift idman yaparak yeni sezona hazırlanıyor. İç transferde bir çok deneyimli oyuncusuyla tekrar anlaşma sağlayan Bal-Kes henüz transfer tahtasını açamadığı için dış transfer yapamadı. Öte yandan teknik patron Yusuf Şimşek'in raporu doğrultusunda 1. Lig Gelişim Ligi'nde Türkiye İkinci olan U19 takımından A Takıma alanan Yasin Yiğit Berber, Erdem Gökçe, Güney Çelik Keleş, Bosse Adam Cedric Kore, Oltion Bilalli, Peter Ambrose, Hüseyin Karabey, Sedat Yiğit Kurnaz, Alperen Erdinç, Enes Karabulut, Berkay Aykurt ve Görkem Altun'un performansı kurmayları mutlu etti.

DİĞER