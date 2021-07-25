Bizimkiler ne yaptı?

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ilk gün pek istediğimiz gibi geçmedi. İşte Tokyo'da dün sporcularımızın performansları.BİSİKLET kategorisinde Türkiye'yi temsil eden Ahmet Örken ve Onur Balkan, yol yarışında bitiş çizgisini göremeyerek oyunlara veda etti. Fuji International Speedway'de gerçekleştirilen 109 kilometrelik yarışta iki Türk sporcu yarışı bitiremeyerek elenmekten kurtulamadı.10 metre havalı tabancada İsmail Keleş ile Yusuf Dikeç elendi. İlk 8'in finale yükseldiği elemede 36 kişi arasında Yusuf Dikeç 24'üncü, İsmal Keleş ise 25'inci oldu. İki sporcu da bu kategoride turnuvaya veda etti.JUDODA erkekler 60 kilo son 16 tur mücadelesinde Kazak Yeldos Smetov ile karşı karşıya gelen Mihraç Akkuş, rakibine mağlup olarak oyunlardan elendi.69 kiloda mücadele eden milli boksör Necat Ekinci, ilk turda Belaruslu Aliaksandr Radzionau'ya 3-2 yenilerek oyunlara veda etti.MİLLİ judocu Gülkader Şentürk 48 kilo son 32 tur mücadelesinde İspanyol rakibi Julia Figueroa'ya yenilerek elendi. 48 kiloda mindere çıkan Gülkader, son dakika içinde rakibinin ataklarına karşılık veremedi ve mağlup oldu.