Bodrumspor Bahadır’ı aldı

TFF İkinci Lig'de yeni sezon öncesi iddialı transferler yapan Bodrumspor, dış transferde Hekimoğlu Trabzon'dan sol bek Bahadır Erol ile sözleşme imzaladı. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Bahadır Erol'a Bodrumspor forması altında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. Samsunspor altyapısında yetişen 27 yaşındaki savunmacı, Bulancak Bld, Ankara Demirspor, Bugsaşspor, Denizli BŞB, Sancaktepe ve Giresunspor kulüplerinde oynadı. Bahadır, geçen sezon 2'nci Lig'de Play-Off yarı finali oynayan Trabzon ekibinde 37 maçta 1 gol kaydetti.

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