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Haberler Spor Emre Sakçı ve Berkay Ögretir elendi

Emre Sakçı ve Berkay Ögretir elendi

Emre Sakçı ve Berkay Ögretir elendi

25.7.2021

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 100 metre kurbağalamada yüzen milli sporcular Emre Sakçı ile Berkay Öğretir seçmeleri geçemedi. Berkay Öğretir, 59.82'lik derecesiyle serisinde 6, genel sıralamada 18. oldu. Emre ise 59.87'lik derecesiyle serisinde 7, genel sıralamada 19. basamakta yer buldu.
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