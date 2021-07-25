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Haberler Spor Filistin’e destek için oyunlardan çekildi

Filistin’e destek için oyunlardan çekildi

Filistin’e destek için oyunlardan çekildi

25.7.2021

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 73 kiloda mücadele eden Cezayirli judocu Fethi Nourine, Filistin'e destek vermek amacıyla son 32 tur mücadelesinin olası eşleşmesinde rakibi olacak İsrailli Tohar Butbul ile karşılaşmamak için oyunlardan çekildi. Son 64 turda Suudi Arabistanlı Muhammed Abdalrasool ile yarın karşı karşıya gelmesi beklenen Nourine, aynı kilodaki İsrailli rakibiyle olası son 32 turu eşleşmesinde karşı karşıya gelmeme kararı aldı. Kura çekiminin ardından açıklamada bulunan Fethi Nourine, "Filistin'in mücadelesi benim mücadelemden daha büyük" ifadelerini kullanmıştı.
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