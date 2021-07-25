Hatay’da Kamil Ahmet iddialı

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'un yeni transferlerinden Kamil Ahmet Çörekçi, Trabzonspor'da çok forma şansı bulamadığını ancak yeni takımında çok çalışarak devamlı oynamayı hedeflediğini belirtti. Kamil Ahmet, takımda ortamın çok güzel olduğunu belirterek, "Takımın ortamı muhteşem, açıkçası bu kadar beklemiyordum. Burada aile havası var ve kendimi yabancı hissetmiyorum. Yeni katıldım ama sanki bir iki senedir bu takımda oynuyor gibi hissediyorum. Trabzonspor'da 4 yılım gerçekten güzel geçti. Hatayspor da geçen sene güzel ve başarılı bir sezon geçirdi. İnşallah bunun devamı bu sene gelir. Genç, dinamik ve deneyimli oyuncularımız var" diye konuştu.

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