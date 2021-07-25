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Haberler Spor Hollanda-Brezilya yenişemedi: 3-3

Hollanda-Brezilya yenişemedi: 3-3

Hollanda-Brezilya yenişemedi: 3-3

25.7.2021

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar futbol müsabakaları oynanan 2'nci maçlar ile devam etti. F Grubu 2'nci maçında Hollanda ile Brezilya 3-3 berabere kaldı. F Grubu'nun diğer maçında ise Çin ile Zambiya, karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısını Çin 3-2 önde kapatırken mücadele 4-4 eşitlikle sona erdi. G Grubu'nda İsveç, Avustralya'yı 4-2 yenerken diğer sonuçlar şöyle: E Grubu: Şili-Kanada: 1-2, E Grubu: Japonya-B.Britanya: 0-1, G Grubu: Y.Zelanda-ABD: 1-6.
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