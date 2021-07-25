İzmir’in gururları finalde

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın ilk gününe İzmirli sporcular damgasını vurdu. Artistik cimnastikte mücadele eden Türk sporcular Adem Asil, Ahmet Önder, Ferhat Arıcan ve İbrahim Çolak finale yükselme başarısı göstererek büyük mutluluk yaşattı. İlk kez tamamı İzmir'de yetişen 5 sporcuyla birden katılan Türkiye, erkeklerde 7 finalle oyunlara damga vurdu. Dünya ve Avrupa şampiyonu unvanlı İbranim Çolak halkada, Avrupa Şampiyonası'nda paralel barda üst üste 2 altın madalya kazanan Ferhat Arıcan paralelde, Dünya Şampiyonası'nda paralelde ikinciliği bulunan Ahmet Önder genel tasnif ve atlama masasında, son Avrupa Şampiyonası'ndan madalyayla dönen Mısır asıllı Türk sporcu Adem Asil, genel tasnif, halka ve atlama masasında finale kaldı.

SIRA NAZLI'YA GELDİ

İbrahim Çolak halkada, Ferhat Arıcan paralelde, Adem Asil atlama masasında finallere dördüncü sırada kalarak madalya iddialarını kanıtladı. Genel tasnif finalleri 28 Temmuz Çarşamba, atlama masası finalleri 1 Ağustos Pazar, halka finalleri 2 Ağustos Pazartesi, paralel finali 3 Ağustos Salı günü yapılacak. Daha önce 2012 Londra Olimpiyatları'nda Göksu Üçtaş Şanlı, 2016 Rio Olimpiyatları'nda Ferhat Arıcan olimpiyatlarda mücadele etmişti. Cimnastikte Tokyo Olimpiyatları'na kota alan tek kadın sporcumuz olan bir başka İzmirli Nazlı Savranbaşı da Japonya'da bugün sahne alacak.

KASAPOĞLU TEBRİK ETTİ

Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, finale yükselen Adem Asil, Ahmet Önder, Ferhat Arıcan ve İbrahim Çolak'ı tebrik etti. Kasapoğlu, Twitter hesabından "Ferhat, İbrahim, Adem, Ahmet... Siz hep ilkleri başardınız, yine başaracaksınız" dedi.