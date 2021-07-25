Menemenspor güç depoluyor

TFF Birinci Lig ekiplerinden Menemenspor, çalışmalarına Afyon'da devam ediyor. Sarılacivertliler, Afyon'da gerçekleştirdiği 2. etap kampını bu sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. İzmir ekibinin genç teknik direktörü Cenk Laleci, "Oyuncularımın ağır idman temposuna rağmen gösterdikleri özveri ve hırsları bizi zorlu lig maratonu öncesi çok memnun ediyor. Burada oynayacağımız hazırlık maçlarıyla lige en hazır şekilde başlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı. İzmir ekibi bugün Süper Lig ekibi Antalyaspor ile özel maç yapacak.

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