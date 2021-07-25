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Haberler Spor Rukiye Yıldırım bronzu kaçırdı

Rukiye Yıldırım bronzu kaçırdı

Rukiye Yıldırım bronzu kaçırdı

25.7.2021

TOKYO Olimpiyat Oyunları'nda milli tekvandocu Rukiye Yıldırım, bronz madalya maçında İsrailli rakibi Abishag Semberg'e yenildi ve madalya şansını yitirdi. Rukiye, ilk turda Mısır'dan Nour Abdelsalam'ı, çeyrek finalde Kolombiya'dan Andrea Vargas'ı yendi. Yarı finalde İspanya'dan A.Iglesias Cerezo ile karşılaşan Rukiye Yıldırım, 17 yaşındaki sporcuya 39-19 yenilerek bronz madalya için İsrailli Abishag Semberg ile karşılaştı. 30 yaşındaki sporcumuz tatamide ilk iki seti geride bitirdi. Son sette atak dövüşüp skoru 16-13 Rukiye, son atağında 21-19 öne geçti. Maçın son dakikasına önde giren Yıldırım, maçın son 15 saniyesinde verdiği puanlarla müsabakayı kaybetti.
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