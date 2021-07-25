Somaspor iş bitirdi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Somaspor, dış transferde Büyükçekmece Tepecikspor'dan sağ kanat Osman Hanoğlu ve Banırmaspor'dan kaleci Ali Serçek'i kadrosuna kattı. Başakşehir altyapısında yetişen 20 yaşındaki Osman, geçen sezon 3. Lig'de 9 maçta 2 kez rakip fileleri havalandırma başarısını gösterdi. 20 yaşındaki genç eldiven Ali Serçek ise geçen sezon 1. Lig'de 1 müsabakada görev aldı. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlı kulüpte, yönetimin, teknik heyetin verdiği rapor doğrultusunda dış transfer çalışmalarını sürdürüyor.

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