  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Somaspor iş bitirdi

Somaspor iş bitirdi

Somaspor iş bitirdi

25.7.2021

TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Somaspor, dış transferde Büyükçekmece Tepecikspor'dan sağ kanat Osman Hanoğlu ve Banırmaspor'dan kaleci Ali Serçek'i kadrosuna kattı. Başakşehir altyapısında yetişen 20 yaşındaki Osman, geçen sezon 3. Lig'de 9 maçta 2 kez rakip fileleri havalandırma başarısını gösterdi. 20 yaşındaki genç eldiven Ali Serçek ise geçen sezon 1. Lig'de 1 müsabakada görev aldı. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlı kulüpte, yönetimin, teknik heyetin verdiği rapor doğrultusunda dış transfer çalışmalarını sürdürüyor.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Somaspor iş bitirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.