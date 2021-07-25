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Sultanlar sahne alıyor

A Milli Kadın Voleybol Takımımız B Grubu’ndaki ilk maçında saat 10.25’te Çin ile karşılaşacak. Mücadele TRT Spor’dan ekranlara gelecek

Sultanlar sahne alıyor

25.7.2021

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Tokyo Olimpiyat Oyunlarında bugün ilk maçına çıkacak. B Grubu'nda Çin ile karşılaşacak olan Filenin Sultanları'nın bu önemli maçı saat 10.25'te başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Grupta Çin dışında ABD, İtalya, Rusya ve Arjantin ile mücadele edecek olan ekibimizin maç programı şöyle:

27 Temmuz 2021: 10.25 Türkiye-İtalya,

29 Temmuz 2021: 15.45 Türkiye-ABD,

31 Temmuz 2021: 08.20 Türkiye- Arjantin,

2 Ağustos 2021. 08.20 Türkiye-Rusya.

Milli voleybolcu Meryem Boz, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları ile ilgili, "Uzun zamandır beklediğimiz ve bunun için çalıştığımız bir turnuva. Maç maç gideceğiz, zor bir gruptayız" dedi. Tokyo Ollimpiyat Oyunları'nda mücadele edecekleri rakipleri değerlendiren Meryem Boz, "Olimpiyatlar en üst seviye. Orada bulunan bütün takımlar, senelerdir bir arada oynayıp oraya geliyorlar. Hepsinin Dünya ve Avrupa şampiyonluğu var. Tecrübeli ekipler. O sebeple işimiz çok kolay olmayacak" ifadelerini kullandı.

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