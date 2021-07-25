Yasemin ve Mete olimpiyat 4.’sü

MİLLİ okçular Yasemin Ecem Anagöz ve Mete Okçu 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karışık takım kategorisinde madalyaya çok yaklaştı ancak Meksika'ya 6-2 mağlup olarak Tokyo 2020'yi 4. tamamladılar. Mete ve İzmirli Yasemin Ecem, Alejandra Valencia ve Luis Alvarez'den oluşan rakiplerine karşı ilk seti 36-34 kaybetti ve maçta 2-0 geri düştü. İkinci sette Mete-Yasemin ikilisi, seti 36-27 alarak skora denge getirdi. Üçüncü sette Meksika, seti 39-36 alarak yeniden farkı 2 sayıya çıkardı. Dördüncü sete iyi başlayan millilerde Yasemin Ecem ikinci atışında 5 puan alabildi. Meksika bundan sonraki 2 atışta hata yapmayınca milliler seti 34-33, maçı da 6-2 kaybetti.

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