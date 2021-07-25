  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Yasemin ve Mete olimpiyat 4.’sü

Yasemin ve Mete olimpiyat 4.’sü

Yasemin ve Mete olimpiyat 4.’sü

25.7.2021

MİLLİ okçular Yasemin Ecem Anagöz ve Mete Okçu 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karışık takım kategorisinde madalyaya çok yaklaştı ancak Meksika'ya 6-2 mağlup olarak Tokyo 2020'yi 4. tamamladılar. Mete ve İzmirli Yasemin Ecem, Alejandra Valencia ve Luis Alvarez'den oluşan rakiplerine karşı ilk seti 36-34 kaybetti ve maçta 2-0 geri düştü. İkinci sette Mete-Yasemin ikilisi, seti 36-27 alarak skora denge getirdi. Üçüncü sette Meksika, seti 39-36 alarak yeniden farkı 2 sayıya çıkardı. Dördüncü sete iyi başlayan millilerde Yasemin Ecem ikinci atışında 5 puan alabildi. Meksika bundan sonraki 2 atışta hata yapmayınca milliler seti 34-33, maçı da 6-2 kaybetti.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yasemin ve Mete olimpiyat 4.’sü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.