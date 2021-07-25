  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Y.Malatyaspor’da Wallace sevinci

Y.Malatyaspor’da Wallace sevinci

Y.Malatyaspor’da Wallace sevinci

25.7.2021

Yeni Malatyaspor'da zorunlu karantina sürecini tamamlayan Wallace Dos Santos, antrenmanlara katılmaya başlayacak. İtalyan ekibi Lazio'dan transfer edilen defans oyuncusu geçtiğimiz sezon 31 maçta forma giymişti. Yoğun geçen sezonun ardından ülkesi Brezilya'ya giden Wallace, tatil dönüşü Kovid-19 tedbirleri kapsamında zorunlu olarak 14 gün karantinaya alınmıştı. Yeni Malatyaspor, karantina sürecini tamamlayan Wallace'ın bugün itibariyle takımla antrenmanlara başlayacağını sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu. Yeni Malatyaspor söz konusu paylaşımda, "Brezilya'dan dönen futbolcumuz Wallace, karantina sürecini tamamlamıştır" denildi.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Y.Malatyaspor’da Wallace sevinci haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.