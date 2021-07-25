Y.Malatyaspor’da Wallace sevinci

Yeni Malatyaspor'da zorunlu karantina sürecini tamamlayan Wallace Dos Santos, antrenmanlara katılmaya başlayacak. İtalyan ekibi Lazio'dan transfer edilen defans oyuncusu geçtiğimiz sezon 31 maçta forma giymişti. Yoğun geçen sezonun ardından ülkesi Brezilya'ya giden Wallace, tatil dönüşü Kovid-19 tedbirleri kapsamında zorunlu olarak 14 gün karantinaya alınmıştı. Yeni Malatyaspor, karantina sürecini tamamlayan Wallace'ın bugün itibariyle takımla antrenmanlara başlayacağını sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu. Yeni Malatyaspor söz konusu paylaşımda, "Brezilya'dan dönen futbolcumuz Wallace, karantina sürecini tamamlamıştır" denildi.

DİĞER