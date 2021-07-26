FORVET arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin Marsilya'dan Dario Benedetto ile ilgilendiği öne sürüldü. İtalya basınına göre, sarı-lacivertliler, Marsilya'dan ayrılacak Arjantinli oyuncu için devreye girdi. Haberde, Fenerbahçe ve Brezilya temsilcisi Sao Paolo'nun 31 yaşındaki golcünün transferi için istekli olduğunu iddia etti.
Çizme basınından Benedetto iddiası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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