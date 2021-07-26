  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Çizme basınından Benedetto iddiası

Çizme basınından Benedetto iddiası

Çizme basınından Benedetto iddiası

26.7.2021

FORVET arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin Marsilya'dan Dario Benedetto ile ilgilendiği öne sürüldü. İtalya basınına göre, sarı-lacivertliler, Marsilya'dan ayrılacak Arjantinli oyuncu için devreye girdi. Haberde, Fenerbahçe ve Brezilya temsilcisi Sao Paolo'nun 31 yaşındaki golcünün transferi için istekli olduğunu iddia etti.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Çizme basınından Benedetto iddiası haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.