Ezeli rakipler Rassoul yarışında

SON dönemde transferde birçok kez karşı karşıya gelen Fenerbahçe ile Galatasaray yeni bir yarışın içinde. Sarı-lacivertliler, Adana Demirspor'un başarılı stoperi Joher Rassoul'u gündemine alıp Senegalli oyuncu için maliyet araştırması yaparken, oyuncunun menajerler aracılığıyla stoper arayan Galatasaray'a da önerildiği öğrenildi. İki devin de 25 yaşındaki Rassoul için yakın zamanda Mavi Şimşekler'in kapısını çalabileceği bildirildi.

DİĞER