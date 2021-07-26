Horoz’un kader günü

Yönetimsel açıdan tarihinin en kötü günlerini geçiren Denizlispor'da kritik kongreye saatler kala başkan adayı yine çıkmadı. Süper Lig'den düştükten sonra olağan 2 kongrede de başkan adayı çıkaramayan Denizlispor'da Ali Çetin başkanlığında ki mevcut yönetim olağanüstü kongre karı almıştı. İncilipınar'da ki Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde saat 19.00'da başlayacak kongrede çoğunluk sağlanamazsa, umutlar 3 Ağustos'a ertelenecek.

BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Belirsizlik yeşil-siyahlı camianın elini kolunu bağlarken, son dönemde başkanlık için adı geçen iş insanı Uğur Akkuş ile Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve Vali Ali Fuat Atik'in de aralarında bulunduğu görüşmelerden net sonuç çıkmadı. Sürecin tıkanmasına neden olan konu ise şirketleşmede yüzde 49-51 payın kimde olacağı. Yüzde 51'lik kısmın Denizlispor Kulübü Derneği'nde kalması istendiği için, iş insanı Uğur Akkuş'un bu konuya sıcak bakmadığı ve yüzdelik paydaki çoğunluk kendisinde olmadığı takdirde, başkanlığa sıcak bakmadığı gelen haberler arasında.



ÜSTEK: "HEP MASAL ANLATILDI"

BAŞKAN adaylığı için adı geçen ancak bazı nedenlerden dolayı adaylığı kabul etmeyen eski başkanlardan Mustafa Üstek, çoğunluk sağlanmasını beklemediği için kongreye gelmeyeceğini belirterek, bugüne kadar hep masal anlatıldığını ve sürecin tıkanıp bu duruma geldiğini söyledi. Üstek, "Aday çıkacağını tahmin etmiyorum da, inşallah çıkar" ifadelerini kullandı.

SEBAHATTİN ALP