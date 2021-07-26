  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Kızılcabölükspor çalısmalara başladı

Kızılcabölükspor çalısmalara başladı

Kızılcabölükspor çalısmalara başladı

26.7.2021

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele edecek olan Kızılcabölükspor, 4 Eylül'de başlayacak olan sezon hazırlıklarına başladı. Profesyonel ligde dokuzuncu sezonunu geçirecek olan sarı-kırmızılılar, teknik direktör Hasan Şermet ve kurmayları nezaretinde ilk antrenmanı Doğan Seyfi Atlı Stadı'nda 17 futbolcuyla gerçekleştirdi. Yaklaşık 1 saat süren çalışma yürüyüş ve kros çalışması ile başladı, ardından açma germe hareketleri ile antrenman sona erdi. İlk antrenmanı kulüp Başkanı Osman Duran'da izledi. Dış transferde 10 futbolcuyla anlaşan Mekik, iç transferde ise sadece Kıvanç Salihoğlu ve Mustafa Altun ile anlaşma sağladı. Kısa dönem askerde olan 3 futbolcu daha sonda takıma dahil olacak.

SEBAHATTİN ALP

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kızılcabölükspor çalısmalara başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.