Kızılcabölükspor çalısmalara başladı

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele edecek olan Kızılcabölükspor, 4 Eylül'de başlayacak olan sezon hazırlıklarına başladı. Profesyonel ligde dokuzuncu sezonunu geçirecek olan sarı-kırmızılılar, teknik direktör Hasan Şermet ve kurmayları nezaretinde ilk antrenmanı Doğan Seyfi Atlı Stadı'nda 17 futbolcuyla gerçekleştirdi. Yaklaşık 1 saat süren çalışma yürüyüş ve kros çalışması ile başladı, ardından açma germe hareketleri ile antrenman sona erdi. İlk antrenmanı kulüp Başkanı Osman Duran'da izledi. Dış transferde 10 futbolcuyla anlaşan Mekik, iç transferde ise sadece Kıvanç Salihoğlu ve Mustafa Altun ile anlaşma sağladı. Kısa dönem askerde olan 3 futbolcu daha sonda takıma dahil olacak.

SEBAHATTİN ALP