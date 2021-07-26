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Haberler Spor Okay, Premier Lig’de kalıyor

Okay, Premier Lig’de kalıyor

Okay, Premier Lig’de kalıyor

26.7.2021

MİLLİ oyuncumuz Okay Yokuşlu'nun yeni takımı belli oluyor. Geçen sezon İngiltere'de West Bromwich'te kiralık olarak forma giyen başarılı futbolcu için Premier Lig'in yeni ekiplerinden Watford devreye girdi. İngiliz kulübü Okay Yokuşlu ve kulübü Celta Vigo ile görüşmelere başladı. İspanyol kulübü Celta Vigo'nun bu tranfserde kolaylık sağlaması bekleniyor. Geçen sezonun ikinci yarısında West Bromwich forması giyen Okay Yokuşlu 16 karşılaşmada görev aldı, 1 asist yaptı. 27 yaşındaki futbolcunun takımı Celta Vigo ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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