Zeki Çelik İtalya yolunda

FRANSA ekibi Lille'de şampiyonluk yaşayan 24 yaşındaki milli futbolcumuz Zeki Çelik'e İtalya'dan Inter ve Fiorentina'nın talip olduğu belirtildi. İtalya'da çıkan haberlerde Hakimi'nin yerini henüz dolduramayan Inter ile önümüzdeki sezon daha iddialı bir kadro kurmak isteyen Fiorentina'nın Lille'de gösterdiği peformansla Avrupa'nın sayılı sağ bekleri arasında gösterilen Zeki Çelik'e yöneldiği kaydedildi. Lille'in Zeki Çelik için 10 milyon Euro'luk bonservis belirlediği ve daha aşağıda kalan teklifleri değerlendirmeye almayacağı da gelen bilgiler arasında. Zeki, 2018 yılında İstanbulspor'dan Lille'e 2.5 milyon Euro'ya bonservis bedeli karşılığında transfer edilmişti.

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