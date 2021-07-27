Altın madalyaya niyet, bronza kısmet

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 57 kiloda bronz madalya kazanan milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, kürsüye çıktığı için çok mutlu olduğunu söyledi. Olimpiyat öncesinde kendisine güvendiğini aktaran Hatice Kübra, "Çok mutluyum ama gönül isterdi ki altın madalya kazanayım. Bunu çok istiyordum, başarabileceğimi de biliyordum. Ancak nasibimizde bronz madalya almak varmış. Çeyrek finalde mağlup olduktan sonra tereddüde kapıldım. Ancak kendimi toparlamayı bildim. Arka arkaya 2 maç kazanarak bronz madalyayı aldım. Buraya gelmeden önce 'İnşallah o ringde Türk bayrağı ile tur atabilirim' diye dua ediyordum. Demek ki Türk bayrağı ile tur atmak bronz madalya için nasipmiş" dedi.