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Haberler Spor Bal-Kes’te Simsek transferi bekliyor

Bal-Kes’te Simsek transferi bekliyor

Bal-Kes’te Simsek transferi bekliyor

27.7.2021

TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor, yeni sezon hazırlıklarını günde çift antrenmanla yoğun tempoda sürdürürken, teknik patron Yusuf Şimşek'in gözü transferlerde. Transfer tahtası kapalı olan takımda genç oyuncular ve iç transferde anlaşılan futbolcularla idmanlar Ali Hikmet Paşa Kulüp Tesisleri'nde devam ederken, başkan Özgür Yılmaz ve kurmayları transfer yasağı kaldırmak için çalışmalarını hızlandırdı. Teknik direktör Yusuf Şimşek, bu sezonun daha zor geçeceğini ve birçok mevkide oyuncuya ihtiyaçları olduğunu vurguladı. Rakiplerin transferlerle güçlendiğini, kendilerinin de tahtayı açarak hamleler yapmaları gerektiğini vurgulayan Şimşek, "Yönetim canla başla çalışıyor. İnşallah transfer yasağını kaldırıp, hamlelerimizi yapacağız" diye konuştu.

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