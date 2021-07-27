3. Lig 1. Grup takımlarından Bergama Belediyespor, Gökhan Cingirt'in ardından geçen sezon Ağrı 1970'te forma giyen kaleci Mustafa Gürbüz'le anlaştı. Mersin İdmanyurdu altyapısında yetişen 27 yaşındaki file bekçisi, geçen sezon 3. Lig'de ilk yarıda Malatya Yeşilyurt Belediyespor'da 7 maça çıkarken, ikinci devrede 14 karşılaşmada Ağrı 1970 ekibinin kalesini korudu. Kırmızı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 'Hoş geldin Mustafa Gürbüz' açıklaması yapıldı. Mersin İY altyapısında yetişen Mustafa, 44 Malatyaspor, Malatya İl Özel İdare, Balıkesir BŞB, Gönen Belediye, Muş Demir, Yeni Altındağ, Afyonspor, Yeşilyurt Belediye, Ağrı 1970'te oynadı, kariyerinde 98 karşılaşmada forma giydi.
SERVET SARUN
Bergama’da kaleci Mustafa imzayı attı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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