Dortmund, Merih Demiral’ı istiyor

İTALYA temsilcisi Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral, son olarak Bundesliga ekibi Borussia Dortmund'un gündemine geldi. İtalyan medyasında çıkan haberlere göre Almanya temsilcisi, Merih Demiral için Juventus'a teklif yapmaya hazırlanıyor. İtalyan takımı ise Merih Demiral'ın bonservisine 35 milyon Euro talep ediyor. Borussia Dortmund'un henüz bu transfer konusunda karar vermediği aktarılırken, aynı zamanda Serie A'nın başarılı ekiplerinden Atalanta'nın da 23 yaşındaki genç oyuncuyu listesinde bulundurduğu öne sürülüyor.

OYUNCUNUN TALİBİ ÇOK

Tottenham ile ismi anılan stoper Cristian Romero eğer Atalanta'dan ayrılırsa, İtalyan ekibi bu pozisyonu Merih Demiral ile doldurmayı planıyor. Borussia Dortmund ve Atalanta'nın yanı sıra Avrupa'dan birçok kulübün milli futbolcumuzu istediği bildirildi. Juventus ise son paylaşımında Merih Demiral'ın hazırlık maçında kaptanlık pazubandını taktığı fotoğrafa yer vererek kafaları karıştırdı.