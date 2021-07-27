Hayal kırıklığı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 3. gününde 67 kiloda mücadele eden milli tekvandocu Nur Tatar, çeyrek finalde ABD'li Paige McPherson'a altın puan ile yenilerek finale çıkma şansını yitirdi. Japonya'nın başkenti Tokyo'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda tatamiye çıkan 2 olimpiyat madalyalı milli tekvandocu, son 16 turunda Nijeryalı Elizabeth Oluchi Anyanacho'yu yenerek çeyrek finale çıktı. Nur Tatar, çeyrek finalde daha önce 2012 Londra Olimpiyatları çeyrek finalinde ve 2017 Dünya Kupası finalinde yendiği ABD'li Paige McPherson ile karşı karşıya geldi. Dengeli başlayan müsabakanın ilk raundunda sporcular puan alamadı. Birbirini çok iyi tanıyan iki sporcu da kontrollü bir oyun ortaya koydu ve ikinci raunttan da puan çıkmadı. Nur Tatar ile Paige McPherson uzun süre birbirini tartarken müsabakanın bitimine 12 saniye kala ayyıldızlı sporcu 1-0 öne geçti.



SONUNU GETİREMEDİ

Son saniyelerde baskı kuran ABD'li tekvandocu 1 puan alınca normal süre 1-1 eşitlikle tamamlandı ve maç altın puana gitti. Bu bölümde McPherson'un 2 puanına engel olamayan sporcumuz Nur Tatar, maçı 3-1 kaybederek finale çıkma şansını yitirdi. Milli tekvandocu, McPherson'un yarı finalde Hırvat Matea Jelic'e yenilmesi sonrasında olimpiyatlara vede etti.



JUDODA ÇİLOĞLU ELENDİ

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın üçüncü gününde judo branşında erkekler 73 kiloda Bilal Çiloğlu, son 16 turunda son olimpiyat şampiyonu Japon sporcu Shohei Ono'ya kaybetti. Nippon Budokan'da düzenlenen judo müsabakalarında Bilal, son 16 turunda ev sahibi Japonya'dan Ono'yla karşılaştı. Rakibine ippon ile elenen Bilal, çeyrek finali göremedi. Bilal Çiloğlu, repesaj oynayabilmek için Japon rakibinin çeyrek finaldeki maç sonucunu bekleyecek.



BOKSTA TOKYO'YA MENDİL SALLADIK

TOKYO Olimpiyat Oyunları'nın üçüncü gününde boksta erkekler 52 kiloda Batuhan Çiftçi, son 32 turunda elendi. Kokugikan Arena'da gerçekleşen müsabakalarda 52 kiloda ringe çıkan Batuhan, son olimpiyat şampiyonu Özbek rakibi Shakhobidin Zoirov'la karşılaştı. Rakibine 5-0 mağlup olan Batuhan, olimpiyatlara veda etti. Üzgün olduğunu belirten Batuhan Çiftçi, "Türkiye'ye madalya ile dönmek istiyordum. Ancak yaptığım basit hataların bedelini ağır ödedim" dedi.