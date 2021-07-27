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Haberler Spor Servet Angı’dan ikincilik

Servet Angı’dan ikincilik

Servet Angı’dan ikincilik

27.7.2021

MACARİSTAN başkenti Budapeşte'de yapılan Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stilde Servet Angı gümüş madalya kazandı. Manisa Gençlik Spor İl Müdürlüğü Manisa Güreş Eğitim Merkezi sporcusu Servet Angı, 48 kiloda Belaruslu rakibi Dzmitry Darahi'yi 8-0 sayı tuşuyla, çeyrek finalde Avrupa Şampiyonu Azeri Farahim Mustafaev'i 4-1, yarı finalde ABD'li Otto Eliot Black'i yenerek finale çıktı. Servet Angı, finalde Gürcü rakibi Luka Javakhadze'ye skor 5-5 ve avantajlı durumdayken çırpma sırasında altta kalınca 7-5 yenildi ve gümüş madalyada kaldı.

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