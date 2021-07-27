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Haberler Spor Sultanlar’ın rakibi İtalya

Sultanlar’ın rakibi İtalya

Sultanlar’ın rakibi İtalya

27.7.2021

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları B Grubu ilk maçında, son olimpiyat şampiyonu Çin'i 3 - 0 mağlup ederken, Sultanlarımız ikinci maçını bugün TSİ 10.25'te İtalya ile oynayacak. B Grubu'ndaki kritik maçı TRT Spor canlı olarak yayınlanacak. Türkiye İtalya maçının ardından 29 Temmuz'da ABD, 31 Temmuz'da Arjantin ve 2 Ağustos'ta da Rusya ile oynayacak. Kaptan Eda Erdem, ikide iki yapmak istediklerini belirterek, "İtalya da çok güçlü bir ekip. Ancak son olimpiyat şampiyonu Çin'i net skorla yenerek çok büyük moral bulduk. Hedeflerimiz büyük. İtalya'yı da yenerek yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

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