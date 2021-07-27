Teniste favoriler galip

TOKYO Olimpiyat Oyunları'nın üçüncü gününde tenise ikinci tur maçlarıyla devam edildi. Ariake Tennis Centre'da teklerde oynanan maçlarda kadınlarda Japon Naomi Osaka, Belaruslu Aryna Sabalenka, İspanyol Garbine Muguruza, Çek Karolina Pliskova, İsviçreli Belinda Bencic, erkeklerde Sırp Novak Djokovic, Alman Alexander Zverev, Rus Danill Medvedev gibi favori isimler korta çıktı. Kadınlarda dünya 2 numarası Osaka, İsviçreli Victorija Golubic'i, 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek üçüncü tura yükseldi. Muguruza, Çinli Qiang Wang karşısında 6-3 ve 6-0'lık setlerle 2-0'lık galibiyet aldı. Bencic, Japon Misaki Doi'yi 6-2 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek elemeyi başardı. Dünya 7 numarası Pliskova da İspanyol Carla Suarez Navarro'yu 6-3, 6-7 ve 6-1'Lik setlerle 2-1 yendi. WTA 3 numarası Sabalenka ise Vekic'e 4-6, 6-3 ve 6-7'lik üç set sonunda 2-1 yenilerek elendi.

DJOKOVİC RAHAT KAZANDI

Erkeklerde dünya 1 numarası Sırp Djokovic, Alman rakibi Jan-Lennard Struff'ı 6-4 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek rahat bir galibiyet aldı ve adını bir üst tura yazdırdı. Dünya 2 numarası Rus tenisçi Medvedev, Hint Sumit Nagal'ı 6-2 ve 6-1'lik setlerle 2-0 mağlup etti.



VAKA SAYISI 148 OLDU

TOKYO Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden yeni tip korona virüse (Kovid-19) yakalananların sayısı 148'e yükseldi. Organizasyon Komitesi, Tokyo 2020 kapsamında ülkeye gelen 15 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini açıkladı. Virüse yakalanan 15 kişi arasında Japonya dışından gelen üç sporcu da yer aldı. Sporcuların Tokyo sahil bölgesi Harumi'deki olimpiyat semtinde barınmadığı kaydedildi. Kovid-19'a yakalananlar arasında 8 resmi yetkili ile 4 çalışan da bulunuyor. Virüse yakalananlar karantina periyoduna alındı.