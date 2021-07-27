YELKENDE Türk sporcular mücadelelerini sürdürdü. Enoshima Yat Limanı'nda yapılan yarışlarda kadınlar laser radial sınıfından yarışan Ecem Güzel, ikinci yarış gününün ardından 4 yarış sonucunda 44 sporcu arasında 12. sıradaki yerini korudu. Rüzgar sörfü RS:X kadınlar kategorisinde Dilara Uralp, 6. yarışını tamamladı. 21. sırada yer alan Dilara, dünkü mücadelenin ardından 23. sıraya geriledi.
Yelkende Güzel yerini korudu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.