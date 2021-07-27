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Haberler Spor Yüzmede erkeklerde bayrak yarısı ABD’nin

Yüzmede erkeklerde bayrak yarısı ABD’nin

Yüzmede erkeklerde bayrak yarısı ABD’nin

27.7.2021

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda yüzmede erkekler 4x100 metre serbest bayrak yarışı finalinde ilk sırada gelen ABD, altın madalyaya uzandı. Tokyo Su Sporları Merkezi'nde düzenlenen yarışlarda Caeleb Dressel, Blake Pieroni, Bowen Becker ve Zach Apple'dan oluşan ABD takımı, 3.08.97'lik derecesiyle şampiyonluğa ulaştı. Alessandro Miressi, Thomas Ceccon, Lorenzo Zazzeri ve Manuel Frigo'nun yer aldığı İtalya ise gümüş madalya aldı.-

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