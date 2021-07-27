Milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş, 200 metre bireysel karışık seçmelerinde 22. oldu ve oyunlardan elendi. Tokyo Aquatics Merkezi'nde gerçekleştirilen yarışta milli yüzücü Güneş, 2.14.41'lik serisini son sırada tamamladı. Deniz Ertan ve Merve Tuncel de Viktoria Güneş gibi oyunlara veda eden sporcularımız oldu.
Yüzmede Güneş son sırada yer aldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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