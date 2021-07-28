Altekma’nın gücü altyapı

Kalıcı başarının güçlü altyapıdan geçtiğine inanan Altekma, Kadınlar 2. Ligi'nde mücadele edecek takımını tek takviye ile şekillendirip kendi bünyesinden yetişen 12 voleybolcuyla sezona girecek. Geçen sezon takım kaptanı smaçör Müge Bahar Tulunay'ı kadrosuna dahil eden İzmir ekibi, bu sezon da 22 yaşındaki pasör Ayça Mine Özen'i transfer etti. Bu iki oyuncuyu kendi altyapısından yetişen ve geçen sezon A Takım'da görev yapan Selenay Özhoşer (20), Nazlı Kirpikli (18), Ezgi Kara (23), Canan Öztaş (21), Ceren Yavuzbaş (19), Berfin Hascan (18), Aleyna Meraklı (18), Ece Mehmetoğlu (18), Merve Soydan (18), Defne Erboz (17), Ebru İpek (20) ve Elif Sude Karabağ (18) ile harmanlayan Altekma, yeni sezona büyük heyecanla girmeye hazırlanıyor. Başantrenör Osman Avcılar, "Tamamına yakınının altyapımızdan yetişen oyunculardan kurulu kadromuzla, sağlam adımlarla, her geçen yıl daha iyisi için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. 'Son Topa Kadar' sloganımızın ışığında mücadele eden bir takım olabilmek için yine çok sıkı çalışacağız" dedi.