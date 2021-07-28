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Haberler Spor Boksta Busenaz çeyrek finalde

Boksta Busenaz çeyrek finalde

Boksta Busenaz çeyrek finalde

28.7.2021

TOKYO Olimpiyatları'nda boksta 69 kiloda Busenaz Sürmeneli, Polonyalı Karolina Koszewska'yı mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Kokugikan Arena'da gerçekleşen müsabakada 69 kiloda ringde boy gösteren Busenaz, 39 yaşındaki Polonyalı Karolina Koszewska'nın rakibi oldu. 23 yaşındaki milli sporcu, maçın başından sonuna üstünlüğünü korudu ve Koszewska'yı 5-0 yenerek çeyrek finale adını yazdırdı. Olimpiyatlarda ringe çıkan ilk kadın Türk boksör olan Busenaz'ı, karşılaşmayı izleyen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da kutladı. Sürmeneli, çeyrek final müsabakasını ise 30 Temmuz Cuma günü oynayacak.

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