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Haberler Spor Milli okçu Anagöz üçüncü tura kaldı

Milli okçu Anagöz üçüncü tura kaldı

Milli okçu Anagöz üçüncü tura kaldı

28.7.2021

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın dördüncü gününde mücadele eden milli okçu Yasemin Ecem Anagöz, üçüncü tura çıktı. Yumenoshima Park Okçuluk Alanı'nda yapılan müsabakaların ilk turunda Kanadalı Stephanie Barrett'i 6-2'lik skorla eleyen Yasemin Ecem, ikinci turda Çinli Xiaolei Yang ile karşı karşıya geldi. Milli okçu, bu müsabakayı da 6-2 kazanarak adını 3. tura yazdırdı. Yasemin Ecem Anagöz, üçüncü tur maçına 30 Temmuz'da TSİ 07.15'te çıkacak. Milli sporcu, aynı gün finallerde yer alarak madalyaya ulaşmak için mücadele edecek.

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