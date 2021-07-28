  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Olimpiyatlarda bir ilki başardılar

Olimpiyatlarda bir ilki başardılar

Olimpiyatlarda bir ilki başardılar

28.7.2021

FİLİPİNLER ve Bermuda ilk olimpiyat altınını Tokyo 2020'de elde etti. Olimpiyatlara 1924'ten bu yana katılan Filipinli sporcular, daha önce hiç altın madalya kazanamamıştı. Filipinler tarihine geçen isim ise kadın halterci Hidilyn Diaz oldu. 55 kiloda toplam 224 kilo kaldırıp olimpiyat rekoru kıran Diaz, ülkesinin olimpiyat tarihindeki ilk altınını alan sporcu oldu. Bermuda'da da kadın triatlet Flora Duffy, ülkesine olimpiyat tarihindeki ilk altın madalyayı kazandırdı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Olimpiyatlarda bir ilki başardılar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.