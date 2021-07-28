Olimpiyatlarda bir ilki başardılar

FİLİPİNLER ve Bermuda ilk olimpiyat altınını Tokyo 2020'de elde etti. Olimpiyatlara 1924'ten bu yana katılan Filipinli sporcular, daha önce hiç altın madalya kazanamamıştı. Filipinler tarihine geçen isim ise kadın halterci Hidilyn Diaz oldu. 55 kiloda toplam 224 kilo kaldırıp olimpiyat rekoru kıran Diaz, ülkesinin olimpiyat tarihindeki ilk altınını alan sporcu oldu. Bermuda'da da kadın triatlet Flora Duffy, ülkesine olimpiyat tarihindeki ilk altın madalyayı kazandırdı.