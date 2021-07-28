Sultanlar bu kez kayıp

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tokyo Olimpiyat Oyunları B Grubu'ndaki ikinci maçında İtalya'ya 3-1 yenildi. Gruba son olimpiyat şampiyonu Çin'i net bir oyun ve skorla yenerek başlayan ay-yıldızlılar, bu kez İtalya'yı dize getiremedi. Mücadeleye iyi başlayamayan milliler, ilk seti 25-22 kaybetti. Karşılaşmanın ikinci seti çok çekişmeli oldu. "Filenin Sultanları" ikinci seti 25-23 alarak durumu 1-1'e getirdi. 3. set de Egonu ile Sylla ikilisiyle önemli sayılar alan İtalya, seti 25-20 aldı ve yeniden öne geçti: 2-1. 4. sette ise İtalya karşısında tutunamayan A Milliler, seti 25-15, maçı da 3-1 kaybetti. Ay-yıldızlılar 3. maçını yarın FIVB dünya sıralamasının 1 numarası ABD ile yapacak.