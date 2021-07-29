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Haberler Spor 1500 metrenin lideri ABDli Ledecky oldu

1500 metrenin lideri ABDli Ledecky oldu

1500 metrenin lideri ABDli Ledecky oldu

29.7.2021

KADINLAR 1500 metre serbest stilde, ABD'li Ledecky altın madalya kazandı. 1500 metre serbestte olimpiyat ve dünya rekortmeni 24 yaşındaki Ledecky, 15.37.34'lük derecesiyle altın madalyaya uzandı. Ledecky, üst üste 3. kez olimpiyatta farklı stillerde altın madalya alma sevinci yaşadı. Ayrıca ABD'li sporcu 1500 m. serbestte altın madalya alan ilk olimpik kadın yüzücü oldu.

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