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Haberler Spor 2021-2022 futbol sezonu 3. lig 1. grup ilk yarı fikstürü

2021-2022 futbol sezonu 3. lig 1. grup ilk yarı fikstürü

TFF 3. Lig, 4-5 Eylül 2021 tarihinde oynanacak maçlarla başlayacak. İlk yarı 2. Grup için 26 Aralık 2021 tarihinde, 1. ve 3. Gruplar için ise 19 Aralık 2021 tarihinde sona ererken, ikinci yarı 15-16 Ocak 2022 tarihinde başlayacak. 30 Nisan 2022 tarihinde sona erecek. 1. ve 3. Grup’ta ise 7 ve 26. hafta maçları hafta içi oynanacak. 1. Grup’ta Bergama Belediyespor yer alıyor.

2021-2022 futbol sezonu 3. lig 1. grup ilk yarı fikstürü

29.7.2021

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