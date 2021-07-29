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Haberler Spor Bayrakta Büyük Britanya altını kaptı

Bayrakta Büyük Britanya altını kaptı

Bayrakta Büyük Britanya altını kaptı

29.7.2021

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda yüzmede erkekler 4x200 metre serbest bayrak yarışında altın madalyayı Büyük Britanya kazandı. Tokyo Su Sporları Merkezi'nde gerçekleşen yarışta Tom Dean, James Guy, Matthew Richards, Duncan Scott'tan oluşan Britanya takımı, 6.58.58'lik derecesiyle altın madalyaya uzandı. Dünya ve olimpiyat rekoruna yaklaşan Büyük Britanyalı sporcular, Avrupa rekorunun yeni sahibi oldu.

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