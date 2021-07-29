Boksta muhteşem zafer

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta erkekler 81 kiloda Bayram Malkan, son 16 turunda Ganalı sporcu Shakul Samed'i mağlup ederek çeyrek finale yükselmeyi başardı. İlk raundu 4-1 alan milli boksörümüz Bayram Malkan, puana bakılmaksızın hakem kararıyla adını çeyrek finale yazdırdı. Bir diğer milli boksörümüz Batuhan Çiftçi'nin olimpiyatlara veda etmesinin ardından erkeklerde tek sporcu olarak ülkemizi temsil eden Bayram Malkan, son 16 mücadelesinde rakibini nakavt ederek çeyrek finale çıkan ilk boksör olarak da tarihi bir başarıya imza attı. Bayram Malkan, çeyrek final maçına yarın 13.24'te çıkacak. Boksörümüzün çeyrek finaldeki rakibiyse Azeri sporcu Loren Berto Alfonso Dominguez oldu. Malkan, bu karşılaşmayı kazanması halinde adını yarı finale yazdıracak.

BAKAN TEBRİK ETTİ

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bayram Malkan'ı başarısından ötürü tebrik etti. Kokugikan Arena'da oynanan karşılaşmadan sonra soyunma odasına inen Kasapoğlu, burada milli sporcuyla bir araya geldi. Kasapoğlu, milli sporcuya sonraki turda başarı diledi.