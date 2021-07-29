Cimnastikte Asil 15. oldu

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 5. gününde artistik cimnastik genel tasnif finalinde mücadele eden milli sporculardan Adem Asil 15. olurken, Ahmet Önder ise sakatlığı nedeniyle atlama masası finalini riske atmamak için finali yarıda bıraktı. Adem, kulplu beygirde 13.166 puanla 20. oldu. Dördüncü rotasyonda milliler paralel bara geçti. Omzunda ağrısı olan Ahmet Önder, bu disipline başlayamadı ve finalden çekildi. Madalya ihtimali kalmayan milli cimnastikçinin 2 Ağustos'taki atlama masası öncesi ciddi sakatlık yaşamama adına devam etmediği bildirildi.

JAPON DAİKO HASHİMOTO ŞAMPİYONLUĞA ULAŞTI

Ahmet Önder ile Adem Asil, 2 Ağustos'ta atlama masasında madalya mücadelesi verecek. Cimnastikte bireysel genel tasnifte olimpiyat şampiyonluğuna Japon sporcu Daiki Hashimoto ulaştı.