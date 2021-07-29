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Haberler Spor Defne Taçyıldız yarı finalde elendi

Defne Taçyıldız yarı finalde elendi

Defne Taçyıldız yarı finalde elendi

29.7.2021

YÜZMEDE kadınlar 200 metre kelebek stilde yarı finalde mücadele eden Defne Taçyıldız, finale kalamadı. Tokyo Su Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilen yüzme yarışlarında önemli bir başarı elde ederek yarı finalde mücadele etme hakkı kazanan Defne, serisinde 8 sporcu arasında 2.11.27'lik derecesiyle 7. oldu. İki seri şeklinde yüzülen ve 16 yüzücünün mücadele ettiği yarı finalde genel sıralamada 14. olan 18 yaşındaki milli sporcu, ilk 8'e giremeyerek final yüzme şansını kaybetti.

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